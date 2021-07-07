Команда Тутберидзе в стихах поздравила Акатьеву с днем рождения

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Акатьеву с днем рождения. 7 июля ей исполнилось 14 лет.

«Поздравляем с Днем рождения, Софья!

Тебя мы, Соня, поздравляем,

Не знай печали и невзгод!

Здоровья, радости желаем,

На льду тебя успех пусть ждет!», - говорится в посте команды в Instagram.

В сезоне-2020/21 Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров и финал Кубка страны.