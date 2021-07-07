Команда Тутберидзе в стихах поздравила Акатьеву с днем рождения
18:30
Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Акатьеву с днем рождения. 7 июля ей исполнилось 14 лет.
«Поздравляем с Днем рождения, Софья!
Тебя мы, Соня, поздравляем,
Не знай печали и невзгод!
Здоровья, радости желаем,
На льду тебя успех пусть ждет!», - говорится в посте команды в Instagram.
В сезоне-2020/21 Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров и финал Кубка страны.
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