Дудаков рассказал про новые программы фигуристок-юниорок на сезон-2021/22
Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, который работает в группе Этери Тутберидзе, рассказал о контрольных прокатах юниорской сборной России.
К сезону-2021/22 Дудаков готовит Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Дарью Садкову.
«У Даши новые программы. Короткая — «Be Italian», произвольная — из мюзикла «Привидение». Поставил их новый член нашей команды Георгий Похилюк.
У Аделии новая произвольная — Billi Eilish «No Time To Die», Ciara — «Paint It, Black». Короткую танго -- «A Evaristo Carriego» оставили с прошлого сезона.
У Сони новая короткая на музыку Ezzio Bosso — «Clouds, The Mind Of The Wind», «Smiles For Y». Произвольную не меняли — «Reflection». Все эти программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз.
Юниорские прокаты транслировались, все видели выступления спортсменов. Продолжаем работать», — приводит слова Дудакова пресс-служб ФФККР.
Контрольные прокаты юниоров проходят в Новогорске с 2 по 11 августа.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5581-kontrol-nye-prokaty-yuniory-odinochnoe-katanie.html
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