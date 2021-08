Дудаков рассказал про новые программы фигуристок-юниорок на сезон-2021/22

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, который работает в группе Этери Тутберидзе, рассказал о контрольных прокатах юниорской сборной России.

К сезону-2021/22 Дудаков готовит Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Дарью Садкову.

«У Даши новые программы. Короткая — «Be Italian», произвольная — из мюзикла «Привидение». Поставил их новый член нашей команды Георгий Похилюк.

У Аделии новая произвольная — Billi Eilish «No Time To Die», Ciara — «Paint It, Black». Короткую танго -- «A Evaristo Carriego» оставили с прошлого сезона.

У Сони новая короткая на музыку Ezzio Bosso — «Clouds, The Mind Of The Wind», «Smiles For Y». Произвольную не меняли — «Reflection». Все эти программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз.

Юниорские прокаты транслировались, все видели выступления спортсменов. Продолжаем работать», — приводит слова Дудакова пресс-служб ФФККР.

Контрольные прокаты юниоров проходят в Новогорске с 2 по 11 августа.