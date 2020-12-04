Дочь Тутберидзе рассказала, почему не выступит на Кубке России в Москве
4 декабря 2020, 23:15
Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, рассказала, почему не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.
«К сожалению, мы не успели восстановиться после травм и не сможем принять участие в этапе Кубка России. Продолжаем набирать форму», — написала Дэвис в Instagram.
Напомним, Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.
Пятый этап Кубка России состоится с 5 по 8 декабря в Москве.
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