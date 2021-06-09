Дмитрий Алиев рассказал о своей новой короткой программе

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, как он искал музыку для новой короткой программы.

«В Питер вернулся в отличном настроении и состоянии, - цитирует Алиева сайт ФФККР. - Загорел и загорелся. На отдыхе родилась идея новой программы. Точнее, я нашел музыку. Перед отпуском поставил себе задачу подобрать хотя бы один вариант. Отправил его Ольге Германовне (Глинке, тренер-хореограф — Прим. «СЭ») и у нее появилась идея короткой программы.

Музыку искал на YouTube. Переслушал много классики. Потом современной классики. Многое цепляло. Но когда наткнулся на эту композицию, понял: она вызывает чувство волшебства, реально ощутил, как внутри что-то зарождается, что я могу это выразить в мелодии. У Ольги Германовны появилась идея, которую она мне озвучила. И я сразу решил: все, 100 процентов, точка.

Эта программа про свет звезды. Я вижу его и пытаюсь ухватиться за свет или за звезду, которая манит меня за собой. И я иду за ней, потому что не в силах сопротивляться. И ищу эту путеводную звезду, когда она исчезает... И где-то в середине или к концу программы (сейчас будем обговаривать этот момент) ловлю свою звезду, точнее, она проникает в меня... И тут начинается дорожка. Сильная часть. Когда я раскатываюсь, наполненный звездной энергией... Такая идея. И меня она зацепила».

22-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы.