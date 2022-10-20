Дмитриев-старший поддержал Плющенко в истории с травмой на сочинской Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал «СЭ», как из-за здоровья был вынужден сняться с чемпионата мира 1998 года.

— В жизни часто не все так красиво, как хочется. Вон Женька Плющенко в Сочи тоже выиграл командный турнир, а потом личный не смог. Не факт, что он бы его не выиграл. Тогда все катались ужасно.

— Но тогда волна была другая — «Подставил страну» и тому подобное. Он действительно виноват?

— Здоровье — дело такое, непредсказуемое. По себе знаю. Мы летели на чемпионат мира 1998 года в США. И я отравился в аэропорту в Копенгагене. Просто съел бутерброд с яйцом. Прилетели — мне плохо, я зеленого цвета. Вышли на тренировку — а я плыву. Тамара Николаевна [Москвина] спрашивает: «Ты как вообще, сможешь кататься?» Я говорю — давайте до вечера отложим. Вечером прихожу — я вообще никакой. Пришлось сниматься. Меня отвезли в больницу, сделали промывание, поставили капельницу. Оказалось, это был сальмонеллез. Сказали, хорошо еще отделался, организм сильный. Казалось бы, я подвел страну? На деньги страны ведь туда привезли. И я был прекрасно готов! Но такая ситуация произошла, и мы пропустили чемпионат мира. Факт.

Плющенко-то ладно. На меня еще и партнерша обиделась! Говорила: «Артур, ты чего? Я чемпионат мира хотела выиграть!» И она на меня дулась несколько дней точно. Я говорил: «Ксюха, ну извини, пожалуйста!» Потом как-то приняла. Но она действительно хотела стать чемпионкой мира, а я эту возможность у нее забрал, получается. В паре все еще сложнее, чем в одиночном, — сказал Дмитриев.

Больше историй можно прочитать в интервью Артура Дмитриева здесь.