Трусова: «Для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу»
Трусова рассказала о целях на будущее
09:08
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram рассказала о целях на будущее.
«Для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу. Но иногда, помимо завоевания новых призовых мест или совершения рекордов, мне приходится покорять городские вершины — в метель, сильный ветер, дождь и снег! И что в такой ситуации главное? Правильно одеться — в теплый непродуваемый пуховик и комфортные непромокаемые ботинки. Тогда никакая непогода не помешает», — написала Трусова.
17-летняя спортсменка выиграла первый этап серии «Гран-при» в США, набрав 232,37 балла. 17-летняя спортсменка выиграла первый этап серии «Гран-при», набрав 232,37 балла.
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