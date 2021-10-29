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Трусова: «Для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу»

Трусова рассказала о целях на будущее
09:08
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram рассказала о целях на будущее.

«Для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу. Но иногда, помимо завоевания новых призовых мест или совершения рекордов, мне приходится покорять городские вершины — в метель, сильный ветер, дождь и снег! И что в такой ситуации главное? Правильно одеться — в теплый непродуваемый пуховик и комфортные непромокаемые ботинки. Тогда никакая непогода не помешает», — написала Трусова.

17-летняя спортсменка выиграла первый этап серии «Гран-при» в США, набрав 232,37 балла. 17-летняя спортсменка выиграла первый этап серии «Гран-при», набрав 232,37 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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