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Дина Аверина о чемпионате России по фигурному катанию: «Нам очень обидно за Туктамышеву и Щербакову»

09:28
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что следила за ходом чемпионата России по фигурному катанию, и рассказала, за каких фигуристок переживала на турнире.

— Как вам итоги чемпионата России по фигурному катанию?

— Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю. Мы даже переписываемся. Я им желаю здоровья, сил, терпения и хорошо подготовиться к Олимпийским играм, — сказала Аверина в интервью РИА «Новости».

Анна Щербакова заняла третье место на чемпионате России, уступив Камиле Валиевой и Александре Трусовой. Елизавета Туктамышева стала только седьмой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220105/intervyu-1766584175.html

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Сергей Ревенко все материалы автора
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