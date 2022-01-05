Дина Аверина о чемпионате России по фигурному катанию: «Нам очень обидно за Туктамышеву и Щербакову»

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что следила за ходом чемпионата России по фигурному катанию, и рассказала, за каких фигуристок переживала на турнире.

— Как вам итоги чемпионата России по фигурному катанию?

— Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю. Мы даже переписываемся. Я им желаю здоровья, сил, терпения и хорошо подготовиться к Олимпийским играм, — сказала Аверина в интервью РИА «Новости».

Анна Щербакова заняла третье место на чемпионате России, уступив Камиле Валиевой и Александре Трусовой. Елизавета Туктамышева стала только седьмой.