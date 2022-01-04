Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигуристы не будут участвовать в жеребьевке на Олимпиаде-2022, чемпионатах мира и Европы

20:15

Фигуристы не будут участвовать в жеребьевке на Олимпиаде-2022, чемпионатах мира и Европы, информирует ISU. Данные меры установлены в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что стартовые номера для короткой программы/ритм-танца определит технический контроллер. В произвольной программе спортсмены будут стартовать в обратном порядке в соответствии с результатами коротких программ.

При этом на жеребьевке можно будет присутствовать лишь двум членам каждой сборной. Все правила будут работать на всех турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским
1
0
Реклама