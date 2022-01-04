Фигуристы не будут участвовать в жеребьевке на Олимпиаде-2022, чемпионатах мира и Европы
20:15
Фигуристы не будут участвовать в жеребьевке на Олимпиаде-2022, чемпионатах мира и Европы, информирует ISU. Данные меры установлены в связи с пандемией коронавируса.
Сообщается, что стартовые номера для короткой программы/ритм-танца определит технический контроллер. В произвольной программе спортсмены будут стартовать в обратном порядке в соответствии с результатами коротких программ.
При этом на жеребьевке можно будет присутствовать лишь двум членам каждой сборной. Все правила будут работать на всех турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
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