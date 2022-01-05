Медведева рассказала, зачем ей написала жена Моргенштерна
11:35
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, почему ей написала жена рэп-исполнителя Моргенштерна Дилара.
«У меня такое мнение, что мальчику лучше начинать смотреть аниме с «Токийского гуля», — рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа». — В TikTok мне написала Дилара, жена Моргенштерна, и попросила отправить ей список из аниме. Скинула ей выборку из 50 тайтлов. Девочкам я советую начинать с «Великого из бродячих псов», потому что там очень, блин, красивые мужские персонажи».
Напомним, двукратная чемпионка мира Медведева является участником шоу «Ледниковый период». Кроме того, она приняла участие в показательных выступлениях на прошедшем чемпионате России.
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