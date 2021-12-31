Выписанный из больницы Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки
14:52
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище».
Соловьев участвует в шоу с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Участник «Ледникового периода» на днях выписался из Боткинской больницы, вернувшись домой. Больше недели назад известный фигурист был избит несколькими студентами из-за того, что заступился за свою возлюбленную, Анну Сидорову, и ее подругу. В итоге он с многочисленными травмами угодил в больницу.
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