Выписанный из больницы Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище».

Соловьев участвует в шоу с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram

Участник «Ледникового периода» на днях выписался из Боткинской больницы, вернувшись домой. Больше недели назад известный фигурист был избит несколькими студентами из-за того, что заступился за свою возлюбленную, Анну Сидорову, и ее подругу. В итоге он с многочисленными травмами угодил в больницу.