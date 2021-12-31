Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Выписанный из больницы Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки

14:52
Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Теги:

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище».

Соловьев участвует в шоу с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото Instagram

Участник «Ледникового периода» на днях выписался из Боткинской больницы, вернувшись домой. Больше недели назад известный фигурист был избит несколькими студентами из-за того, что заступился за свою возлюбленную, Анну Сидорову, и ее подругу. В итоге он с многочисленными травмами угодил в больницу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ
В Пулково задержали более 40 рейсов
0
Реклама