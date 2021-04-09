Тарасова пожелала удачи сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала удачи сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«15 апреля в Японии стартует командный турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие 6 сильнейших команд мира — сборные Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Наша команда выступит с российским флагом и гимном. Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение, она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю. Удачи нашим ребятам!» — написала у себя в Instagram Тарасова.

Состав сборной России на КЧМ выглядит следующим образом: мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Турнир пройдет с 15 по 18 апреля.