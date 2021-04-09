Тарасова отреагировала на жесткую критику Баюл
14:17
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей украинской фигуристки Оксаны Баюл. По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.
«Я на эту тему разговаривать не хочу. У каждого есть свое мнение», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее в Instagram украинская фигуристка написала: «Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию...»
(Владислав Флегонтов)
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