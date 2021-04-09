Тарасова отреагировала на жесткую критику Баюл

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей украинской фигуристки Оксаны Баюл. По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.

«Я на эту тему разговаривать не хочу. У каждого есть свое мнение», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в Instagram украинская фигуристка написала: «Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию...»

(Владислав Флегонтов)