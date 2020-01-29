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Даниил Глейхенгауз: «Соперники не дремлют. Нужно улучшаться»

20:06
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что у российских фигуристок должен быть спортивный интерес побить свои же рекорды.

— Не нужно забывать, что Алена (Косторная) является рекордсменкой мира (в короткой программе и по сумме двух программ. — Прим. «СЭ») Но соперники не дремлют. Нужно улучшаться. Должен быть спортивный интерес побить свой же рекорд, — сказал Глейхенгауз в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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