Даниил Глейхенгауз: «Грассль хочет тренироваться у Тутберидзе? Позвонить нам можно посмотрим»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с журналистами по окончании произвольной программы девушек на юниорском первенстве России высказался о желании итальянца Даниэля Грассля потренироваться у Тутберидзе, а также рассказал о возможном усложнении программ Камилы Валиевой.

— Грассль? Посмотрим, пока не готов говорить, будет обращение — мы его рассмотрим. Позвонить или прислать письмо на электронную почту можно, остальное — неизвестно.

Что касается Валиевой, то ей пока нечем усложниться — она не прыгает ничего сложнее, чем имеющееся. Если бы можно было, то увеличили количество тулупов до семи, конечно (смеется). Новые элементы будем учить, скорее, летом, до чемпионата мира разве что на удочке. (Дмитрий Кузнецов)