Цзинь планирует сделать четверной аксель в каскаде на чемпионате четырех континентов

Китайский фигурист Боян Цзинь в произвольной программе на чемпионате четырех континентов планируется исполнить редкий каскад «четверной аксель-ойлер-тройной сальхов», об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Произвольную программу на турнире мужчины-одиночники представят 9 февраля, начиная с 5.30 по московскому времени, короткую — с 7 февраля, начиная с 12.15.

Пока четверной аксель — единственный из четверных прыжков, который не исполнялся на официальных соревнованиях. Из российских фигуристов его пробовал исполнить Артур Дмитриев-младший, а из иностранных — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который анонсировал попытку исполнить аксель в четыре с половиной оборота на чемпионате мира.