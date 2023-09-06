Член комиссии по этике Тихонов: «Желаю Горбачевой и Федченко оставаться командой, где они доверяют друг другу»

Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном рассмотрении ситуации вокруг Алины Горбачевой комиссией по этике федерации. Горбачева ушла от своего тренера Софьи Федченко и скрылась на день, однако затем продолжила тренировки.

— Вы член комиссии по этике федерации. Случай с Алиной Горбачевой не заслуживает рассмотрения вашей комиссией? И что вы в принципе думаете об этой истории?

— Не могу ничего сказать здесь в этом плане. Я видел Алину, наверное, дня за четыре до произошедшего, мы встречались на катке. Я поговорил с Софьей Федченко, ее тренером. И, конечно же, они очень взволнованны и на нерве перед контрольными прокатами, в которых она должна участвовать. И в связи с травмой она долго восстанавливалась. Она сейчас приступила к полноценным тренировкам, но не все так просто, нужно время. Я пожелал им удачи. Понимаю, что хочется быстрее, здесь и сейчас доказывать титул чемпионки России среди юниоров, тот уровень, который Алина вместе со своим тренером показали в прошлом сезоне. Не знаю, вот это давление психологическое, наверное, играет какую-то роль. Я просто желаю им поспокойнее к этому отнестись. Победить однажды — очень здорово, победить дважды — намного сложнее. А трижды и дальше — невероятный труд в физическом и особенно в психологическом плане. Удачи им, желаю оставаться командой, в которой доверяют друг другу.

Знаете, у меня дочь юная растет, и я чувствую, что какие-то психологические аспекты есть, уходит в спор многое. А ей еще всего лишь 13 лет. У Алины сейчас, видимо, такой такой возраст подростковый.

— Но ситуации у вас разные. Ваша дочь все-таки не с тренером живет.

— Да. Сложная ситуация, я не хочу в их отношения лезть и не буду этим заниматься. Просто хочу пожелать им удачи.