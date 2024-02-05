Чемпионат России среди юниоров-2024: участники соревнований

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров будет проходить с 6 по 8 февраля на «Огарев Арене» в Саранске. Медали будут разыграны в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачева, среди юношей — Арсений Федотов, среди танцевальных дуэтов — Анна Щербакова и Егор Гончаров, среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.

Участники Чемпионата России среди юниоров:

Юниорки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева, София Дзепка, Агата Петрова, Екатерина Ципухина, Надежда Понтелеенко, Варвара Кравчина, Алиса Юрова, Милана Лебедева, Полина Тихонова, Мария Мазур, Кира Трофимова, Мария Красноженова, Риана Кадырова, Лидия Плескачева, Елизавета Лабутина, Мария Гордеева.

Юниоры: Арсений Федотов, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Лев Лазарев, Кирилл Кропылев, Николай Колесников, Вадим Воронов, Макар Пузин, Илья Строганов, Максим Автушенко, Кирилл Ноздреватых, Марк Лукин, Герман Ленков, Михаил Тихонов, Тимофей Шелковников, Андрей Коцин, Никита Сарновский.

Пары: Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Кира Доможирова — Илья Вегера, Виктория Ельцова — Степан Маришин, Варвара Медведева — Павел Астахов, Вероника Меренкова — Даниль Галимов, Анна Москалева — Артем Родзянов, Влада Селиванова — Виктор Потапов, София Хисамутдинова — Лев Цеханович, Валерия Ходыкина — Алексей Белкин, Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик, Майя Шегай — Игорь Шамшуров, Таисия Щербинина — Артем Петров.

Танцы на льду: Арина Горшенина — Илья Макаров, Василиса Григорьева — Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина — Иван Тельнов, Милана Жабина — Дмитрий Пекин, София Загребаева — Вениамин Башуров, Анна Коломенская — Артем Фролов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков, Елизавета Малеина — Матвей Самохин, Зоя Пестова — Сергей Лагутов, Анна Румак — Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов, Мария Сорокина — Арсений Антропов, Юлия Чуркина — Борис Фролов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Чемпионат России среди юниоров: даты и расписание соревнований