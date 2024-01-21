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Сегодня, 10:30

Чемпионат России по прыжкам: время начала и где смотреть трансляцию командного турнира

Командный турнир на чемпионате России по прыжкам начнется в 14:00 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Командный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в воскресенье, 21 января.

В этом году будет участвовать всего две команды. Капитанами назначены Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Начало соревнований — 14:00 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Участники командного турнира

Мужчины

Дмитрий Алиев
Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Лев Лазарев
Иван Попов
Евгений Семененко
Арсений Федотов

Женщины

Маргарита Базылюк
Мария Гордеева
Елена Костылева
Екатерина Кольцова
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева

Пары

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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