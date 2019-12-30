Известный российский тренер Александр Жулин отметил, что ученицы Этери Тутберидзе могли бы занять и четыре первых места на чемпионат России.

— Потускнел ли чемпионат России без снявшейся Евгении Медведевой? Пожалуй, потускнел не сильно, — цитирует RT Жулина. — Этот чемпионат России, как и финал Гран-при, да и как, наверное, весь нынешний год, был звездным часом учениц Этери Тутберидзе. И, думаю, её команда взяла бы и четвертое место национального первенства, если бы на него приехала Камила Валиева.

На тренировке перед стартом чемпионата России в Красноярске Медведева в ходе падения сломала один из коньков и найти адекватную замену ему не смогла. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, но приняла участие в показательных выступлениях.