Чемпион олимпийского фестиваля Яблоков заявил, что ему проще исполнять программу с четверными, чем без них

Чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля Илья Яблоков прокомментировал прокат своей короткой программы на первенстве России в Саранске.

«Обычный рабочий прокат, ничего сверхъестественного. Это не мастерская программа, где стоит у меня два четверных прыжка, а юниорская. Мне сложнее катать упрощенный вариант. Было неудобно перестраиваться, я не успеваю на шестиминутке прогреться до конца. Когда выхожу с четверными, я активнее двигаюсь, разминаюсь. По юниорам нужно делать все четко и без помарок, обязательно на плюсы. Это тоже усложняет задачу. Вариант катать только по юниорам я не рассматривал, при том и мастерскую программу забывать нельзя. В ближайшем будущем перехожу во взрослые, так что мне выгодно катать и по юниорам, и по взрослым. Здесь у меня задача попасть на ЮЧМ. Стараться отобраться в сборную.

Контент в произвольной поменяли, какой будет, увидите в прокате. Постараюсь порадовать. Чувствую себя здесь более опытным, вижу, как кто-то сильно волнуется, не до конца понял, как настраиваться на соревнования. Им будет здесь потяжелее и это заметно. Атмосфера очень хорошая, жаль только людей мало на трибунах и нет мороженого в кис-энд-край. Мне больше нравится, когда на трибунах болельщики. Я замечаю зрителей обычно к концу программы, когда основные элементы уже закончились. И там дальше идет дорожка шагов, заводная музыка, хотелось бы слышать аплодисменты", — приводит слова Яблокова корреспондент «СЭ».

На чемпионате России-2022 Яблоков занял 14-е место.