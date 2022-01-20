Ученик «Ангелов Плющенко» рассказал, как часто появляется Евгений Плющенко на тренировках в своей школе

Российский фигурист Кирилл Сарновский прокомментировал свое выступление в короткой программе на первенстве России-2022 в Саранске.

«Выступалось хорошо. Есть контраст по сравнению с чемпионатом России, пусть и мало было людей, но они поддерживали, аплодировали. Приятно. Старался об отборе на юниорский мир не думать. В Петербурге на взрослом ЧР было волнительнее, там и зрителей больше, и атмосфера совсем другая. Есть, правда, такой момент, что в Петербурге я отбираться никуда не планировал, ехал в первый раз. Показать себя, попробовать силы. Для опыта. И более ответственно выступить хорошо именно на юниорских соревнованиях. По контенту в произвольной говорить пока не хочу — увидите сами.

Плющенко похвалил меня после проката, сказал, что я боец. По прыжкам все здорово, а вращения можно и лучше сделать. Два тренера на соревнованиях — это здорово, мне помогает. Евгений Викторович всегда мне помогает, подбадривает. На тренировках он каждый день, всегда с нами работает. На новогодних праздниках участвовал в ледовом «Щелкунчике». С братом и Егором Рухиным мы катали испанцев. У меня было два номера, один был с Софьей Муравьевой. Я третий год уже выступаю по ледовым шоу, это помогает набраться опыта работы со зрителями. С ними тоже надо работать", — приводит слова Сарновского корреспондент «СЭ».

Отметим, что Кирилл занимает второе промежуточное место.