Российская фигуристка Старыгина дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка Валерия Старыгина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать Старыгину на два года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 18 января 2022 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

26-летняя Старыгина выступала в танцах на льду в дуэте с Иваном Волобуевым.