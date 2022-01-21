«Дай им Бог здоровья и еще 16 «Мерседесов». Жулин — о Милохине, Моргенштерне и классической музыке

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин высказался о возможности написания музыки для выступления своей пары.

— Не хотите тогда музыку написать для выступления своей пары?

— Не вижу смысла, потому что считаю мы катались под совершенно замечательную композицию Димы Маликова, а пара конкурентов катались под «Лебединое озеро» Чайковского. Нас порвали, как Тузик грелку, потому что Петр Ильич Чайковский пока лучше, чем Дима Маликов.

— Но это же немного избитая история — кататься под Чайковского, при всем моем к нему уважении.

— Я в этом году столько переслушал материала для Синициной и Кацалапова, столько мы пытались быть модными. И вдруг Никита приносит Рахманинова, и все, до свидания всем. Есть же Шекспир, есть же Рахманинов, Чайковский. Это не Милохин, и не Моргенштерн. Понимаете, эти люди, дай им Бог здоровья и еще 16 «Мерседесов» розового цвета, но тут не о чем даже говорить. А это Чайковский и Рахманинов, и от этого никуда не денешься. Безумно буду рад, если эти же Рахманинов и Чайковский еще лет так на 400 останутся в памяти людей. Прям умираю, чтоб это было, а не «Посмотри на меня, делай, как я». Но понимаю, что это круто, модно, я не дебил.

Ранее в интервью «СЭ» Александр Жулин заявил, что хочет написать музыку на стихи Игоря Николаева.