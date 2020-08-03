Слуцкая назвала возможную причину ухода Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Двухкратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Для меня эта новость стала немного удивительной, — приводит слова Слуцкой «Команда России». — Конечно, мы не знаем всю подноготную поступка Косторной. Быть может, между спортсменкой и тренером произошел разлад, были нарушены какие-то договоренности. В любом случае, у Алены должен быть весомый повод для такого решения. Чаще всего это невозможность сосуществования со своим наставником в одном пространстве.

— Группа Этери Тутберидзе тает на глазах: после Олимпийских игр 2018 года ушла Евгения Медведева, а в мае ее покинула Александра Трусова. Что происходит?

— Текучка кадров (смеется). На самом деле острая реакция на уход Алены связана с тем, что речь идет о лидере сборной России. Но не будем забывать, что любому человеку свойственно выбирать там, где ему лучше. Драматизировать переход к другому тренеру не стоит — главное, чтобы результаты сохранялись на уровне. В любом виде спорта всегда важно не останавливаться, идти дальше и пробовать что-то новое.

— И Косторная, и Трусова еще очень молоды. Как вы считаете, могли они принять важное решение самостоятельно?

— Наверняка, его обсуждение было коллегиальным, но последнее слово оставалось за спортсменками. Ведь если тебе хорошо и комфортно, то зачем уходить?