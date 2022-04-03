Илья Геркус: «Дело Валиевой шито белыми нитками и выглядит как откровенная постановка»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, большой поклонник фигурного катания, в интервью «СЭ» высказал мнение о деле Камилы Валиевой.

— Я уверен в невиновности Камилы. Читал материалы CAS. Поразила фраза: найденная концентрация запрещенного препарата значительно ниже порога измерения и может быть следствием технической ошибки анализа пробы. Ну о чем тут говорить?! Как же тогда в лаборатории всё определяли? На глазок?

Валиева многократно проходила допинг-контроль, все пробы чистые. Кроме одной, взятой в декабре на чемпионате России. Никто не в состоянии объяснить, почему проверка этой пробы настолько затянулась. Несут какую-то чушь, прикрываются вспышкой ковида в лаборатории...

Эта история шита белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка. И потом, должен же быть мотив. А его нет. Зачем вообще Валиевой принимать допинг? Она и так на голову сильнее всех.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После этого Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.