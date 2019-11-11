Бывшая ученица Плющенко и Тутберидзе готова заниматься с юными спортсменами. Ее поиски спонсора ни к чему не привели

Бронзовый призер финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасия Тараканова в своем Instagram сообщила о готовности проводить индивидуальные занятия с юными спортсменами.

15-летняя фигуристка предлагает поставить программы, прыжки, а также провести ОФП и растяжку в свободное от тренировок время.

В июле этого года в своей группе «Вконтакте» Тараканова пожаловалась на тяжелое финансовое положение и посетовала на отсутствие личного спонсора. По ее словам, за все время занятия спортсменкой фигурным катанием родители потратили более 20 миллионов рублей, а на новый сезон необходимо еще 3 миллиона.

Тараканова сначала тренировалась у Светланы Пановой. Затем она перешла в группу Этери Тутберидзе, после которой ушла в академию Плющенко, а затем снова вернулась к Пановой. В сезоне-2019/20 приняла участие в двух этапах серии юниорского «Гран-при». Дважды став там третьей, она не смогла отобраться в Финал серии.

Лучший результат в карьере — бронза юниорского Финала «Гран-при» был достигнут в период тренировок в группе Тутберидзе.

Бывшая ученица Плющенко и Тутберидзе ищет спонсора. Родители уже вложили в нее 20 миллионов рублей