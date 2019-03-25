"Был тяжелый сезон. Я рада, что он закончился". Медведева подвела итоги

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая третье место на чемпионате мира, подвела итоги сезона. Напомним, что в 2018 году спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе, сейчас она работает под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

В текущем сезоне фигуристка не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Затем она стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там Медведева стала бронзовым призером.

– Это был тяжелый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на Чемпионате мира – приемлемый финал сезона для меня и нашей команды. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Всех, кто сидел на трибунах в Сайтаме, это была невероятная поддержка! Япония – вы лучшие! Большое спасибо всем журналистам, которые, наверняка, лучше нас всех разбираются в фигурном катании.

Конечно же, спасибо всей тренерской команде Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Вы на протяжении всего сезона верили в меня, и я уверена, что мы с вами добьемся в ближайшем будущем больших успехов! Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам! Всем мира! Мама, бабушка, я вас люблю! – написала Медведева в своем Инстаграме.

Все о фигурном катании - здесь