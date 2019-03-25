"Был тяжелый сезон. Я рада, что он закончился". Медведева подвела итоги

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая третье место на чемпионате мира, подвела итоги сезона. Напомним, что в 2018 году спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе, сейчас она работает под руководством канадского тренера Брайана Орсера.
В текущем сезоне фигуристка не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Затем она стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там Медведева стала бронзовым призером.
– Это был тяжелый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на Чемпионате мира – приемлемый финал сезона для меня и нашей команды. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Всех, кто сидел на трибунах в Сайтаме, это была невероятная поддержка! Япония – вы лучшие! Большое спасибо всем журналистам, которые, наверняка, лучше нас всех разбираются в фигурном катании.
Конечно же, спасибо всей тренерской команде Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Вы на протяжении всего сезона верили в меня, и я уверена, что мы с вами добьемся в ближайшем будущем больших успехов! Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам! Всем мира! Мама, бабушка, я вас люблю! – написала Медведева в своем Инстаграме.
Это был тяжелый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза🥉на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Всех, кто сидел на трибунах в Сайтаме, это была невероятная поддержка! Япония 🇯🇵- вы лучшие!!! Большое спасибо всем журналистам, которые, наверняка, лучше нас всех разбираются в фигурном катании. Конечно же, спасибо всей тренерской команде Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Вы на протяжении всего сезона верили в меня, и я уверена, что мы с вами добьемся в ближайшем будущем больших успехов! Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам! Всем мира! ✌ Мама, бабушка, я вас люблю! 💖 It was a tough season and I'm glad it ended. The Bronze 🥉on World Championship is an acceptable season finale for me and our team. I want to thank all the fans who supported me, no matter what. All those who sat in the stands in Saitama, it was an incredible support! Japan 🇯🇵- you are the best !!! Of course, many thanks to the entire coaching team Brian Orser, Tracy Wilson, Misha Ge, David Wilson. Throughout the season, you believed in me, and I am sure that we will succeed in the near future! I'm going to move on, get stronger, and strive for maximum results! Peace for everyone! ✌ Mom, Grandma, I love you! 💖 難しいシーズンでした、私はこのシーズンが終わったことを嬉しく思っています。 世界選手権での銅メダル🥉は、私と私のチームにとって受け入れられるシーズンのフィナーレです。どんなことがあっても、私を支えてくれたすべてのファンに感謝をしたいです。さいたまスーパーアリーナの観客席にいらした皆さん、信じられないほどのサポートでした！日本🇯🇵最高です！！！ もちろん、コーチングチームのブライアン・オーサー、トレイシー・ウィルソン、ミーシャ・ジー、デイヴィッド・ウィルソン、みんなにも感謝しています。あなたたちは、シーズンを通してずっと私を信じてくれました。そして、私たちは近い将来大きな成功を成し遂げると確信しています！私は先へと進み、より強くなり、最大限の結果を目指して努力します！世界中で！✌ お母さん、おばあちゃん、愛してます！💖