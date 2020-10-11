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Бузова и Соловьев: номер под песню Басты «Сансара» на «Ледниковом периоде». Тарасова не оценила паузу

06:40
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото instagram.com/ice_1tv/
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото instagram.com/ice_1tv/

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период». Во втором выпуске они показали прокат под композицию Басты «Сансара».

После проката глава жюри, знаменитый тренер Татьяна Тарасова удивилась длинной паузе внутри номера. Хореограф, продюсер шоу Илья Авербух встал на защиту пары: по его словам, это его задумка, а Бузова и Соловьев не ошиблись в прокате.

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