Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:00

Бутырская ответила Слуцкой на призыв игнорировать аксель Малинина: «Не надо от него отказываться, он наш!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская в интервью «СЭ» ответила своей сопернице на льду Ирине Слуцкой, которая назвала неправильным обсуждать четверной аксель Ильи Малинина, так как «он американец».

— Можно сказать, что вы против отстранения нас от мира? А то у нас любят говорить, что у нас теперь все свое и оно гораздо лучше. А знакомая вам Ирина Слуцкая даже утверждает, что четверной аксель Малинина ей неинтересен, так как он американец, а надо за своих болеть.

— Мы в мире фигурного катания, и он продолжает существовать. Я очень надеюсь, что нам скоро дадут возможность выступать, есть такая надежда. От акселя Малинина тоже не надо отказываться, он есть, и это просто... просто пипец, простите, как он его делает! Малинин тоже наш же, мы соревновались вместе с Таней Малининой, и сейчас она тоже идет к цели как мама и тренер, нам стоит за нее порадоваться! Она не стала чемпионкой мира, как я или Ира, но она воплощает в жизнь свои знания и чаяния в своем ребенке. Это же круто! Я за Таню очень рада, что у нее родился такой талантливый сын. Так к этому надо относиться. Он же даже не американец в буквальном смысле, он выступает за эту страну только по территориальному признаку, так как родился там. Его родители оказались в США в тот момент времени — наверное, потому что они не очень были нужны в России. Дай бог мне таких детей. Я тоже стараюсь сделать своих детей такими — чтобы гордиться за них, — сказала Бутырская.

Ледовая арена на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. «Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европы

Фигурное катание
Илья Малинин
Мария Бутырская
2
0
Читайте также
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главред «Миллиард.Татар» — о Загитовой: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости