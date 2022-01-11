Бутырская назвала плюсы отбора на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка

Чемпионка мира Мария Бутырская назвала плюсы в отборе на Олимпийские игры американского фигуриста с небинарной гендерной идентичностью Тимоти Ледюка.

«История Ледюка — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание, пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счёт американца станет ещё более интересным», — цитирует Бутырскую RT.

Ранее стало известно, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Ледюк и его партнерша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, на котором они одержали победу.

Небинарные люди не относят себя к мужчинам или женщинам и просят, чтобы к ним обращались, используя местоимение «они».

Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.