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Бутырская назвала плюсы отбора на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка

12:46

Чемпионка мира Мария Бутырская назвала плюсы в отборе на Олимпийские игры американского фигуриста с небинарной гендерной идентичностью Тимоти Ледюка.

«История Ледюка — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание, пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счёт американца станет ещё более интересным», — цитирует Бутырскую RT.

Ранее стало известно, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Ледюк и его партнерша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, на котором они одержали победу.

Небинарные люди не относят себя к мужчинам или женщинам и просят, чтобы к ним обращались, используя местоимение «они».

Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/947565-butyrskaya-ledyuk-nebinarnyi-plyus

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Роман Шишов все материалы автора
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