Бутырская объяснила повышение возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» высказалась о решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Это исторически касается больше женского катания. Олимпийскими чемпионами становятся очень молодые девочки. Потом они очень резко пропадали. Тут назревало подобное решение. Получается, что возрастным людям смысла нет выходить на олимпийские игры и бороться за золото. 15 лет — это еще пока не женщина, это ребенок. Другое сознание, другая фигура, все дается легче. Если бы я принимала такое решение, я бы может и была против. Меня это никогда не смущало. Но часто бывает, что в 15 лет ты можешь одно, а в 20 чаще всего не чего-то не хватает и спортсменки пропадают с поля зрения», — сказала Бутырская «СЭ».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.