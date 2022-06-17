Роднина назвала «глупостью» высказывание Трусовой о том, что она заслужила золото Игр в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывание фигуристки Александры Трусовой о том, что она заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом.

«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», — цитирует Роднину Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.