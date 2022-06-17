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Сегодня, 11:53

Роднина назвала «глупостью» высказывание Трусовой о том, что она заслужила золото Игр в Пекине

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывание фигуристки Александры Трусовой о том, что она заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом.

«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», — цитирует Роднину Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-17-rodnina-nazvala-glupostyu-slova-trusovoy-o-tom-chto-ta-zasluzhivala-zolotuyu-medal-na-oi-2022
Фигурное катание
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