Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера

Двукратный вице-чемпион Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что решение сменить тренерский штаб далось ему невероятно тяжело.

«Я просто всем говорю и не устану это говорить. Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми. Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», — приводит слова Букина ТАСС.

22 марта стало известно, что фигуристы планируют перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Жулину. Позже Жулин подтвердил эту информацию.