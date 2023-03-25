Букин рассказал, что остался в восторге от турнира шоу-программ

Вице-чемпиона Европы Ивана Букина, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что его привел в восторг формат нового турнира шоу-программ.

«Я в восторге, мне очень понравилось, это новый формат. Надеюсь, что федерация фигурного катания и Первый канал будут его развивать. Честно, я смотрел завороженно, интересно было, что ребята поставят, они очень удивили. Я с удовольствием, я за любую движуху, мне очень нравится», — приводит слова Букина ТАСС.

Турнир шоу-программ состоялся 18 марта. В соревновании могли участвовать как действующие, так и закончившие карьеру фигуристы. Победу в турнире одержал олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.