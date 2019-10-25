Брайан Орсер: «Юные спортсмены могут все, делают те же четверные прыжки, а взрослые начинают много думать»

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер отметил, что в жизни взрослых спортсменов психология играет более важную роль, чем у взрослых.

— Трудности в психологии начинаются у любого спортсмена по мере взросления, — рассказал Орсер в интервью известному журналиству Джеки Вонгу. — Юные спортсмены могут все, в том числе прыгать четверные прыжки. А взрослые фигуристы начинают много думать, умнеют, в жизни появляется множество других вещей и с этим нужно научиться справляться.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.