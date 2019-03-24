Брайан Орсер: "Тутберидзе делает действительно прекрасную работу"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью "СЭ" признался, что ему тяжело работать с молодыми спортсменами.

Его ученица Медведева завоевала бронзовую медаль на прошедшем чемпионате мира в японском Сайтаме, а подопечные Этери Тутберидзе Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева заняли первое и второе место.

– Я никогда не скажу, что стиль другого тренера – плохой или что-то в этом роде. У меня есть свой стиль, и меня за него иногда критикуют. И тоже были подопечные, с которыми не получалось. И ему или ей подходил другой стиль. Например, Турсынбаева. Мы с ней были три-четыре года. После Олимпиады в Пхенчхане я решил, что для нее лучше остаться в Москве. У нее были планы вернуться, но я ей сказал: “Будет лучше, если ты останешься”. Я не имел понятия, к кому она пойдет, может, вообще в Калифорнию поедет. Но там не было обид, мне она нравилась. Много говорили с ней о ее навыках, но у меня она просто не расцветала. И она нашла правильного человека, это прекрасно. Фигуристы должны найти нужную химию.

Многое здесь зависит от возраста. У меня, наверное, не очень хорошо получается с молодыми спортсменами. Может быть, у меня нет терпения или темперамент не тот. Но у меня были и с ними успехи, тот же Гоголев. То есть что-то я все-таки делал правильно. Но мне кажется, я нашел свое, тренируя более состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко, это вызов. Нелегко то, что делает Этери, и она делает действительно прекрасную работу, – признался Орсер. (Дмитрий Кузнецов)

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