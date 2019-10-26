Брайан Орсер: «Мы должны понять, что случилось, потому что Медведева слишком хорошо готова»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер не понимает, что стало причиной неудачного выступления спортсменки в короткой программе на «Гран-при» Канады. Россиянке не удался чистый прокат, и она стала только шестой, набрав всего 62,89 балла.

— Я не знаю, что произошло в короткой программе, — приводит «РИА Новости» слова Орсера. — Она тренировалась еще упорнее, чем когда-либо. Я видел, что она в самой лучшей форме, чем прежде. А вы видели, что она провела хорошие тренировки перед стартом. При этом она была реально спокойна, потому что правильно готовилась, она в хорошей форме.

Мы должны понять, что случилось, потому что она слишком хорошо готова, чтобы допускать то, что произошло в короткой программе. Она слишком хороша.

Падение Медведевой в короткой программе на «Гран-при» Канады