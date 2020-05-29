Постановщик программ, чемпион Европы Игорь Бобрин в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с лучшей российской парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в условиях пандемии:

— У них есть очень важное качество, которое мы в спорте называем «плюс старт». Они могут быть не совсем готовы, здоровы, но собираются и выдают лучший прокат в решающий момент. А мы ведь часто за безответственность платим обидными проигрышами и ненужными ошибками. У нас не так много сейчас спортивных пар, которые смело могут заявить — мы претенденты на золото Олимпийских игр. Они — могут и уже этого достойны.

Мы успели поставить им программу на новый сезон до пандемии. Были на грани, жили в гостинице одни вдвоем с Наташей (Натальей Бестемьяновой. — Прим. «СЭ»), на катке было только пять человек на льду, ставили все в масках. Там очень интересный музыкальный материал, очень надеюсь, что этот медицинский бич пройдет, и они покажут свою работу. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Игоря Бобрина — на сайте «СЭ»