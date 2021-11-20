Бойкова и Козловский победили на этапе «Гран-при» во Франции
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место на этапе «Гран-при» во Франции.
За произвольную программу пара получила 139,79 балла. По сумме выступлений они набрали 216,96 балла.
Второе место заняла еще одна российская пара — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15). Замкнули тройку Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер из США (201,69).
Фигурное катание
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 139,79
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 132,13
3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 131,54
4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 124,50
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 111,59
6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 100,50
7. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 97,55
8. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 96,73
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 216,96
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 205,15
3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 201,69
4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 196,34
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 176,19
6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 152,76
7. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 151,98
8. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 149,48
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