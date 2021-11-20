Бойкова и Козловский победили на этапе «Гран-при» во Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место на этапе «Гран-при» во Франции.

За произвольную программу пара получила 139,79 балла. По сумме выступлений они набрали 216,96 балла.

Второе место заняла еще одна российская пара — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15). Замкнули тройку Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер из США (201,69).

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 139,79

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 132,13

3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 131,54

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 124,50

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 111,59

6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 100,50

7. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 97,55

8. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 96,73

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 216,96

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 205,15

3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 201,69

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 196,34

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 176,19

6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 152,76

7. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 151,98

8. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 149,48