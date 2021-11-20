Алиев занял пятое место на этапе «Гран-при» во Франции

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на турнире серии «Гран-при» во Франции.

В произвольной программе он допустил ошибку на тройном акселе. За прокат россиянин получил 168,51 балла. По сумме выступлений он набрал 253,56 балла.

Первое место занял японец Юма Кагияма (286,41). Вторым оказался Сун Сато из Японии (264,99). Замкнул тройку Джейсон Браун из США (264,20).

Андрей Мозалев занял седьмое место (248,54). Артур Даниелян стал десятым (221,50).

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Мужчины

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 185,77

2. Андрей Мозалев (Россия) — 179,77

3. Сун Сато (Япония) — 177,17

4. Джейсон Браун (США) — 174,81

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 168,51

6. Киган Мессинг (Канада) — 168,03

7. Денис Васильев (Латвия) — 164,72

8. Кевин Аймо (Франция) — 164,10

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 158,82

10. Ромен Понсар (Франция) — 145,89

11. Артур Даниелян (Россия) — 144,69

12. Габриэль Франгипани (Италия) — 117,94

Итог

1. Юма Кагияма (Япония) — 286,41

2. Сун Сато (Япония) — 264,99

3. Джейсон Браун (США) — 264,20

4. Денис Васильев (Латвия) — 254,48

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,56

6. Киган Мессинг (Канада) — 253,06

7. Андрей Мозалев (Россия) — 248,54

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 243,29

9. Кевин Аймо (Франция) — 228,08

10. Артур Даниелян (Россия) — 221,50

11. Ромен Понсар (Франция) — 212,27

12. Габриэль Франгипани (Италия) — 184,27