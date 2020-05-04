Билан поддержал Рудковскую и Плющенко после слухов о психической болезни их сына
Популярный певец Дима Билан поддержал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их 7-летнего сына Александра.
— Большой спорт — это большой труд с детства, и об этом знает каждый, кто в спорте. Не одно поколение трудилось с детства на снарядах, в балете, да много отраслей, где навыки даются только в самом раннем детстве, иначе — утерянное время! Это элементарно среди спортивного сообщества! Желаю разрешить вам это недоразумение поскорее!
А Саша еще покажет! Тогда посмотрят все и скажут: «Эх, почему мы упустили свое время». Я был на дне рождения своего отца, так я ему сказал, что если бы ты добавил мне дисциплины, то сейчас мне бы жилось легче! Потому что дисциплина ох как становится нужна. Не в подростковом, в нем дети все перестраиваются и начинают определять свое я!
Но уже в зрелости ты начинаешь понимать и говорить спасибо за то, что характер закален и может справиться с любыми сложностями, которых у растущего и взрослеющего человека впереди масса! Ян! Ты же знаешь: главное делать, а «ветра» меняются всегда! — написал Билан в комментариях под постом.
???Видит Бог я не хотела здесь писать об этом , Ущипните меня,разбудите меня ! 2020 год на дворе , мы все живём в толерантном обществе,говорите? Не думаю!Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия ,не раз улыбалась и восхищались Сашей . Меньше всего именно от Вас ,от Натальи Шкулевой и Вашей семьи , издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о «ненормальности» нашего с Женей сына Саши, нашего старательного , спортивного , доброго , дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал «Стар -хит» сегодня . В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал — ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Вы безусловно держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это — моя семья .Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны. Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая «новость» у «анонимного специалиста» о «болезни и ненормальности» Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего «эксперта», прячущего свое имя. Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который, хоть и мал, но уже всем знаком !Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в Инстаграм,где каждый может увидеть его развитие.Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это — нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге , ??? продолжение в комментах ??