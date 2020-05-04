Билан поддержал Рудковскую и Плющенко после слухов о психической болезни их сына

Популярный певец Дима Билан поддержал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их 7-летнего сына Александра.

— Большой спорт — это большой труд с детства, и об этом знает каждый, кто в спорте. Не одно поколение трудилось с детства на снарядах, в балете, да много отраслей, где навыки даются только в самом раннем детстве, иначе — утерянное время! Это элементарно среди спортивного сообщества! Желаю разрешить вам это недоразумение поскорее!

А Саша еще покажет! Тогда посмотрят все и скажут: «Эх, почему мы упустили свое время». Я был на дне рождения своего отца, так я ему сказал, что если бы ты добавил мне дисциплины, то сейчас мне бы жилось легче! Потому что дисциплина ох как становится нужна. Не в подростковом, в нем дети все перестраиваются и начинают определять свое я!

Но уже в зрелости ты начинаешь понимать и говорить спасибо за то, что характер закален и может справиться с любыми сложностями, которых у растущего и взрослеющего человека впереди масса! Ян! Ты же знаешь: главное делать, а «ветра» меняются всегда! — написал Билан в комментариях под постом.