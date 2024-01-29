Щербакова анонсировала июльские сборы с чемпионом Европы-2011 Амодьо в Турции

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова анонсировала сборы с французским фигуристом Флораном Амодьо с 18 по 27 июля в Гебзе (Турция).

«Очень рада анонсировать наши сборы по фигурному катанию с невероятным Флораном Амодьо», — написала Щербакова в Telegram-канале.

33-летний Амодьо является чемпионом Европы 2011 года. В прошлом году Щербакова проводила мастер-класс в его школе во Франции.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года, чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2022), а также трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).