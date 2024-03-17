Галлямов — о словах Хендрикс про российских фигуристок: «Луна сильно влияет на людей по весне»

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал слова бельгийки Луны Хендрикс о российских фигуристках.

Ранее 24-летняя фигуристка заявила, что завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание «было чистым», упомянув дисквалификацию россиянки Камилы Валиевой.

«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

Хендрикс выигрывала серебряную и бронзовую медали на чемпионатах мира, а также по разу завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионатах Европы. Бельгийка заняла восьмое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине.