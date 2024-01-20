Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на чемпионате России по прыжкам

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала причины, по которым лидеры российского фигурного катания неудачно выступили на чемпионате России по прыжкам.

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодежь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены все-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой. К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12—13 лет все дается значительно легче», — приводит слова Бестемьяновой RT.

В женском личном турнире победу одержала Маргарита Базылюк, в мужском — Арсений Федотов, в парах — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.