Российская фигуристка Погорилая сообщила о беременности

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая сообщила, что во второй раз станет мамой.

«Смысла это скрывать я больше не вижу... Я беременна!!! И мы снова станем родителями. Уже как 5 месяцев, и я думаю многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада, ведь представить никто не мог, что будут такие морозы. В прошлую беременность был ковид и было много страхов и переживаний,поэтому в эту беременность я наслаждаюсь по полной», — написала Погорилая в своих соцсетях.

Также фигуристка отметила, что в эту беременность продолжает работать и тренировать в обычном режиме. Погорилая написала, что каждый день находится «в эйфории от ожидания нового чуда».

25-летняя спортсменка в 2018 году вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. В декабре 2020 года в их семье родилась дочь Ева.

Погорилая — бронзовый призер чемпионата мира (2016), серебряный призер чемпионата Европы (2017) и бронзовый призер финала «Гран-при» (2016). Она также мастер спорта России международного класса (2014).

Из-за травмы спины фигуристка полностью пропустила сезон-2018/19 и после этого не выходила на соревновательный лед. Официально о завершении карьеры Погорилая не объявляла.