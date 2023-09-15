Бестемьянова надеется, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой: «Либо отдается все, либо ничего»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановлении золотой медали чемпионата России-2021.

По сведениям источника, 17-летняя россиянка настаивает, что допинговое нарушение было непреднамеренным. Также она потребует не аннулировать ее результаты.

«Наверное, у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

15 сентября стало известно, что Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.