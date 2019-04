Бестемьянова, Букин и Чайковская введены в Зал славы фигурного катания

New inductees of the 2019 World Figure Skating Hall of Fame 🏆 #FigureSkating #HallOfFame

• Natalya Bestemyanova & Andrey Bukin (USSR)

• Ondrej Nepala (CZE)

• Gabriele Seyfert (East Germany)

• Yelena Tchaikovskaya (USSR/RUS)