Авербух заявил, что пока не стоит форсировать возвращение Костомарова на лед

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о возможном возвращении на лед олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман — большой молодец, он идет своим путем. Я считаю, что нужно двигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Не стоит пока этот вопрос форсировать», — приводит ТАСС слова Авербуха.

4 июля Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок. Спортсмен показал, как в протезах идет по беговой дорожке, выполняет упражнения с утяжелителями на руках и тренировку на пресс.

10 января 46-летнего фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза олимпийскому чемпиону провели несколько операций по ампутации. Свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации Костомаров опубликовал 8 мая, а первым видео из больницы поделился 26 июня.