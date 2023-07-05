Мишин эмоционально отреагировал на смерть Рабер: «Редкий и светлый человек в нашем фигурном катании!»

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирины Рабер.

«Это была замечательная женщина! Редкий, надежный и светлый человек в нашем фигурном катании! Значимый, но в то же время простой человек. Побольше бы таких руководителей!» — сказал Мишин «СЭ».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.