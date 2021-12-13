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«Она выбыла из гонки на Олимпиаду» Бестемьянова высказалась о снятии Косторной с чемпионата России

Бестемьянова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России по фигурному катанию
20:43
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Алена Косторная не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы.

«Это большой минус для Косторной. Она выбыла из гонки на Олимпиаду. Как это скажется на ее дальнейшей карьере? Когда человек готовится к Олимпиаде и не участвую в соревнованиях на отбор, это очень плохо. Стабильность выступлений всегда играет решающую роль. Если она, например, не выиграет последующие отборы, то тренерский совет не сделает выбор в ее пользу. Отдается предпочтение тем, кто выступает на постоянной основе. Это однозначно плохо отразится на ее карьере», — приводит слова Бестемьяновой NEWS.ru.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://news.ru/others/eto-ploho-otrazitsya-na-eyo-karere-bestemyanova-o-travme-kostornoj/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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